Ein Comeback nach 14 Jahren

Vielleicht waren die Ziele von Monika Gollner im wahrsten Sinne des Wortes zu hochgesteckt. Die mittlerweile 37-jährige Hochspringerin überquerte nach 14-jähriger Abwesenheit bei großen Veranstaltungen nur 1,78 Meter, bei 1,83 Metern scheiterte sie drei Mal. Ihr Antreten bei der Leichtathletik-Europameisterschaft in Helsinki hat sie aber nicht bereut, Olympia bleibt ein Thema.

Die Freiluft-EM 1998 in Budapest war die zuvor letzte internationale Meisterschaft für Gollner gewesen, danach stieg sie krankheitsbedingt aus dem Sport aus, kämpfte jahrelang in ärztlicher Behandlung gegen eine Essstörung und begann allmählich wieder mit dem Training. 1,89 m hat sie in dieser Saison schon überquert, auf die Olympia-Norm fehlen ihr drei Zentimeter. Sollte sie fit sein, wird sie am Samstag kommender Woche beim "Olympic-Hopes"-Meeting in Bratislava noch einmal starten.

"Beim Einspringen ist noch alles gut gegangen, doch beim ersten Versuch über 1,83 bin ich zu fest reingestiegen, da waren die Schmerzen wieder da. Es hat so oder so ausgehen können, leider war das heute zu wenig", sagte Gollner, die allerdings wusste, dass sie nur mit vollem Angriff eine Chance hatte, auch hoch zu springen. Das Sprunggelenk war in der Früh noch mit einer Injektion behandelt worden, Wunder wirkte dies allerdings nicht.