Dürr: "Zum richtig Geldverdienen muss man weiter vorne sein"

In Seefeld zeigt sich dieser Tage gerade die ganze Scheinheiligkeit des Spitzensports. Während Max Hauke und Dominik Baldauf für ihr Verhalten verteufelt und in aller Öffentlichkeit als „Trottel“ beschimpft werden, jubeln zeitgleich tausende Fans Therese Johaug oder Martin Sundby zu. Zwei Langlaufweltmeistern aus Norwegen, die beide Dopingvergangenheit haben, in ihrer langlaufverrückten Heimat aber nach wie vor Heldenstatus und großes Ansehen genießen.

Wer sich in Österreich dazu entscheidet, Langläufer zu werden, der weiß von Beginn an, dass er niemals Berühmtheit oder gar Reichtum erlangen wird können. Dafür hat dieser Sport in Österreich schlicht zu wenig Bedeutung, und dafür fehlt auch die Unterstützung von Sponsoren, zumal innerhalb des Skiverbandes die Prioritäten seit jeher auf anderen Disziplinen liegen. Nicht von ungefähr betont ÖSV-Präsident Schröcksnadel bei jeder Gelegenheit, dass er ein „Alpiner“ sei. „Wir sind keine Langlaufnation und werden auch nie eine sein“, pflegt ÖSV-Direktor Markus Gandler seit Jahren zu sagen.