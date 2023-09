Duell um Supercup: Auf internationalem Boden zum nationalen Titel

Gro├če Kontinuit├Ąt

ÔÇ×Der Aufstieg in die zweite Runde ist realistischÔÇť, sagt der Tiroler Manager und verweist auf die Kontinuit├Ąt bei seiner Mannschaft. In der Vergangenheit hatte es bei Hypo Tirol nach jeder Saison ein gro├čes Kommen und Gehen gegeben, heuer konnte das Team zusammengehalten werden. Mit Aufspieler Nicola Salsi (ITA) und Teamspieler Niklas Ettlinger sind nur zwei neue mit an Bord. ÔÇ×Deshalb glaube ich, dass wir in dieser Saison noch st├Ąrker auftreten werdenÔÇť, sagt Kapit├Ąn Niklas Kronthaler, der Sohn des Managers.

Am Dienstag l├Ąsst Hannes Kronthaler seinen teuren Boden dann in der Olympiahalle wieder abbauen. Es bleibt vorerst bei einem einmaligen Ausflug in die ehrw├╝rdige Halle. Eine Erotikmesse und eine Kunstmesse sind daf├╝r verantwortlich, dass Hypo Tirol das Champions-League-Turnier in der USI-Halle austragen muss.