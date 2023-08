Weltrekord: 92.003 Zuschauer bei einem Volleyball-Spiel der Frauen

Was Sportbegeisterung im Allgemeinen und Begeisterung fĂŒr Frauen-Sport im Speziellen bedeutet, zeigen immer wieder College-Ligen in den USA. Seit Mittwoch gibt es einen neuen Zuschauerrekord fĂŒr ein Frauen-Sport-Ereignis. 92.003 Fans kamen ins Memorial Stadium in Lincoln im US-Staat Nebraska, um das College-Volleyball-Spiel der Nebraska Huskers gegen Omaha anzuschauen.

Der alte Rekord stand bei 91.648 Zuschauern fĂŒr das Champions-League-Duell zwischen den Fußballerinnen aus Wolfsburg und dem FC Barcelona im Camp Nou im April 2022. Volleyball ist in Nebraska der beliebteste Sport fĂŒr SchĂŒlerinnen in der High School.