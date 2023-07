Dramatische Entscheidung: Die Dragons sind wieder Football-Meister

Die Danube Dragons gewannen die Austrian Bowl XXXVIII in letzter Sekunde vor 4.839 Zusehern in der NV Arena in St. Pölten mit 14:13. Der entscheidende Touchdown für die Danube Dragons gegen die Vienna Vikings fiel zehn Sekunden vor dem Ende. Die Danube Dragons verteidigen damit die Staatsmeisterschaft und krönen sich zu den AFL-Champions 2023.