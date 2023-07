Doppelter Jubel: Synchronschwimmerin Alexandri holt erneut WM-Silber

Synchronschwimmerin Vasiliki Pagona Alexandri hat bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Fukuoka mit Silber in der Freien Kür nach dem zweiten Platz in der Technik-Kür ihre zweite Medaille gewonnen. Die 25-jährige Soloschwimmerin kam auf 229,3251 Punkte, besser war am Mittwoch nur Lokalmatadorin Yukiko Inui mit 254,6062. Für sie war es das zweite Gold nach jenem in der Technik-Kür. Bronze ging an die Britin Kate Shortman mit 219,9542.