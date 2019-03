Dopingvideo: Strafverfahren und Verfahren vor Presserat eingeleitet

Der KURIER hatte wie viele andere Medien darauf verzichtet, das Video zu veröffentlichen – aus medien-etnischen Gründen genauso wie aus rechtlichen. Medienanwalt Michael Borsky verweist auf einen erst kürzlich vor Gericht entschiedenen Fall, dabei wurde der Judoka Peter Seisenbacher bei seiner Verhaftung in der Ukraine in Unterhosen mit angelegten Handschellen fotografiert. Mehrere Medien mussten wegen der Bloßstellung Entschädigungen in hoher vierstelliger Höhe bezahlen.

„Das ist eine sehr ausgelieferte, verletzbare Situation und man stellt jemanden in besonderer Weise bloß“, erklärt Jurist Borsky.