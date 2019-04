Doping und Leistungsdruck: Wozu dann noch Spitzensport?

Die meisten werden es dennoch nie aufs Treppchen schaffen. Vom großen Kuchen, gemischt aus Anerkennung und Geld, bekommen sie nichts ab. Eine Lösung ist noch mehr Training, was in den meisten Fällen aber gar nicht geht. Der 15.-beste Schwimmer der Welt trainiert bereits exakt so viel wie der Beste. Die romantischen Erzählungen, dass die Weltmeister und Olympiasieger als Erste zum Training kommen und als Letzte wieder gehen, sind oft so wahr wie Hollywood-Filme.

Für einige ist dann der einzige Ausweg: Betrug. Und der ist im Spitzensport oft mit Doping verbunden. Es ist wie bei einer Drogensucht. Die Schwächeren sind die Verletzbarsten. Der in Aussicht gestellte Preis ist um ein Vielfaches verlockender als die drohende Strafe. Was soll einem passieren, der die Nummer 30 in seinem Sport ist und des Dopings überführt wird? Wird er geächtet? Vielleicht. Aber wie lange und wann sind Vergehen und – oft bedeutender – er, der Athlet, wieder vergessen? Viel schlimmer als das Leben davor in der Bedeutungslosigkeit ist es nach einer Dopingsperre auch nicht.