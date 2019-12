Dominic Thiem schafft es unter die Top 10 des Jahrzehnts

Besonders beeindruckt zeigte sich das Magazin von der Entwicklung Thiems gegen die großen drei der Branche ( Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic). Bei der Auswahl der Top 10 orienierte man sich nicht nur an den Ergebnissen und Statistiken, sondern auch daran, welchen sportlichen Einfluss ein Spieler auf den Tennissport gehabt hat.

Es ist in jedem Fall ein illustrer und namhafter Kreis, in den es Thiem damit geschafft hat. In der Bildergalerie sehen Sie, mit wem sich der Österreicher die Ehre teilen darf.