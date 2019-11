Dominic Thiem hat keine Chance

Dominic Thiem lieferte in den vergangenen Tagen viele Momentaufnahmen. Ein Spiel als Psychogramm, die sichtbaren Emotionen in Augenblicken des kurzfristigen Versagens oder punktgenauer Schlagfertigkeit, immer dem millionenfachen Vorurteil ausgesetzt, Verlierer oder Gewinner zu sein.

Aber nie bietet sich ihm auf dem Platz die Chance, als Blender durchzugehen, gnadenlos würde jede vollmundige Ankündigung dem Wahrheitsbeweis unterzogen sein, nackte Ergebniszahlen schnüren das Korsett der ständigen Messbarkeit.

Und genau das macht einen Typen wie Thiem in Wahrheit so faszinierend. Seine Rolle unterscheidet sich so wohltuend von manch anderen in der Öffentlichkeit stehenden Selbstdarstellern, die immer gewinnen, wenn der Schein gegen das Sein Matchball hat.