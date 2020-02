Djokovic-Vater wettert gegen Fans: "Feuern irgendeinen Österreicher an"

Das ist eine stolze Zahl: Ganze 17 Mal hat Novak Djokovic ein Grand-Slam-Turnier gewonnen. Zuletzt musste leider auch Österreichs Tennis-Nummer-eins Dominic Thiem an die enorme (mentale) Stärke des Serben glauben, als er sich im Melbourne-Endspiel nach einem Fünfsatz-Krimi geschlagen gab. Nach seinem insgesamt achten (!) Triumph bei den Australian Open fehlen Djokovic nur noch drei Major-Titel, um mit dem Rekordhalter Roger Federer gleichzuziehen.

Eines ist klar: Ungeachtet der Titelanzahl bzw. seiner Erfolge wird der Serbe niemals die Sympathiewerte eines Roger Federer erreichen können. Der Schweizer ist der Liebling der Massen, Djokovic doch eher nicht. Immer wieder fällt es auf, dass sich das Tennis-Publikum auf die Seite des jeweiligen Djokovic-Gegners schlägt. Dieses Phänomen war auch am vergangenen Sonntag in Melbourne spürbar, als Thiem die Mehrheit der Zuschauer in der Rod Laver Arena hinter seinem Rücken hatte.