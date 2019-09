Diskus-Ass Weißhaidinger siegt in Ried mit Stadionrekord

Beate Schrott tat es Weißhaidinger gleich und stellte im Vorlauf über 100 Meter Hürden mit der Saisonbestleistung von 13,03 Sekunden ebenfalls einen Stadionrekord auf. Trotz eines "Zwickens" am hinteren Oberschenkels gewann Schrott dann auch das Finale problemlos in 13,19 Sek. Die Top-Form für die WM wäre also da, eine Einladung vom Weltverband IAAF gibt es bisher aber nicht.

"Die Zeit knapp an den 13 Sekunden ist für den Kopf sehr wichtig. Es zeigt mir, dass ich vom WM-Limit von 12,98 nicht weit weg war, auch wenn die Form leider etwas zu spät dafür kam", sagte Schrott. Den Modus mit den WM-Einladungen bezeichnete sie als "Zumutung". "Besonders wenn die WM so spät im Jahr ist, ist eine sinnvolle Saisonplanung so fast nicht möglich."