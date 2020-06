Die zwei Tennis-Leben des Brian

Daraus wurde nichts, weil er mehr mit seinem Körper als mit der Karriere beschäftigt war. Aufgrund anhaltender Schmerzen unterzog sich Baker Ende 2005 einer Operation an der linken Hüfte, 2006 folgte eine Leistenoperation, 2008 zwei weitere Operationen an der Hüfte sowie schließlich eine Operation am Ellenbogen.

Im Juli 2011 war er wieder da und gewann sofort ein Future-Turnier. Gut, ich bin gerüstet, dachte sich Baker und probierte es im Mai erstmals wieder bei einem ATP-Turnier. In Nizza meisterte er die Qualifikation und kam bis ins Finale. Bei den French Open gewann Baker sein Erstrundenmatch in drei Sätzen gegen Malisse, gegen den er 2005 bei seinem letzten Grand-Slam-Match ausgeschieden war. "Es ist schön zu sehen, dass ich nichts verlernt habe", strahlte Baker nach seinem Sieg über Nieminen, der ihn erstmals in die Top 100 bringen wird.

Mit siebenjähriger Verspätung.