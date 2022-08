Die WM wird für Österreichs Top-Bikerinnen eine Fahrt ins Blaue

Die eine ist 20, dreifache Weltmeisterin in den verschiedensten Altersklassen und war in dieser Saison im Weltcup schon drei Mal auf dem Podest. Die andere ist auch erst 21, ebenfalls eine Serienweltmeisterin ihres Faches und kann heuer bereits zwei Stockerlplätze im Weltcup vorweisen.

Mona Mitterwallner und Laura Stigger gehört definitiv die Zukunft im Mountainbikesport. Ob die beiden Cross-Country-Spezialistinnen aus Tirol an diesem Wochenende bei der WM in Les Gets (FRA) die großen Erfolge einfahren, erscheint trotz der hervorragenden Saisonergebnisse ungewiss. Denn die beiden Medaillenhoffnungen wurden zuletzt durch Erkrankungen ausgebremst.