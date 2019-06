Die schmutzigen Sommerspiele von London 2012

Als gedopter Kanute ist Shuklin in London eine Ausnahme, das Gros der gedopten Sportler, die nach den Spielen ertappt wurden, kommt aus den Bereichen Leichtathletik (23) und Gewichtheben (29). In manchen Bewerben mussten die Ergebnislisten nachträglich gleich mehrmals umgeschrieben werden. So etwa über die 1500 Meter der Damen: Erst war die türkische Siegerin Asli Cakir Alptekin überführt worden, Jahre später wurde auch die zur neuen Olympiasiegerin erklärte Landsfrau Gamze Bulut als Doperin entlarvt.