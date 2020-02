Kleine Turbulenzen hinter dem Thiem-Höhenflug

Im Hintergrund wird bereits an der Zukunft gebastelt. Die Landespräsidenten tagten am Samstag in Linz mehrere Stunden und suchten einen neuen Präsidenten, nachdem Interimspräsidentin Christina Toth wohl ihr Amt zur Verfügung stellen wird. Fündig wurde man nicht, Fündig wurde man nicht, man klärte nur, wer nicht Präsident werden wird. Vorübergehend soll ein Präsidiumsmitglied das Ruder übernehmen.

Lange als Kandidat gehandelt wurde Reinhold Lopatka, der Politiker hat bislang aber keine Berührungspunkte mit dem Tennissport. Beim Verband erhoffte man sich aber dadurch vor allem eine günstigere Sportpolitik. Immerhin steht der Österreichische Tennisverband im Förderkatalog des Bundes als zweitgrößter Sportverband des Landes nicht in den Top Ten.

Allerdings machte sich enorme Missstimmung gegen den Steirer breit. „Ein Präsident sollte doch Ahnung von Materie haben, es gibt so viele Dinge, die ein Fachwissen erfordern“, sagt Vizepräsident Raimund Stefanits. Kein Thema ist auch eine Kandidatur der Steirerin Barbara Muhr. Christian Barkmann, ursprünglich ebenso Kandidat, hat weiterhin gute Chancen auf das höchste Amt im Tennisverband. Wichtig ist aber, dass die sinnvolle Zusammenarbeit mit der Akademie von Günter Bresnik, Österreichs einzigem Trainer von Weltformat, weitergeführt wird. Vor allem Barkmann machte sich jüngst stark dafür, Muhr hingegen wollte einen Sportdirektor Wolfgang Thiem.

Konfrontationen sind dennoch auch in der Zukunft vorprogrammiert. „Es wird endlich an der Zeit, den Schwung der Thiem-Erfolge mitzunehmen und an einem Strang zu ziehen“, sagt der österreichische Tennis-Pionier Hans Kary.