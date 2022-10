Die Spurs bleiben mit Jakob Pöltl das Überraschungsteam

Die San Antonio Spurs bleiben das Überraschungsteam in der noch jungen Saison der National Basketball Association (NBA). Mit einem 107:98 gegen die Minnesota Timberwolves feierten sie am Sonntag den fünften Sieg im siebenten Spiel. Der Wiener Jakob Pöltl bilanzierte mit vier Punkten, 14 Rebounds, vier Assists, drei Blocks und zwei Steals in 33:30 Minuten Einsatzzeit.

Die Spurs waren stark ersatzgeschwächt in das dritte Duell binnen sechs Tagen mit den Wolves gegangen. Devin Vassell und Josh Richardson fehlten verletzt, Jeremy Sochan fiel erkrankt aus. Dennoch übernahmen die Texaner noch im ersten Viertel die Führung, die zwischenzeitlich auf 19 Zähler anwuchs. Eine Aufholjagd des Gegners im letzten Abschnitt wehrten sie erfolgreich ab.