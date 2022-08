Basketball-Star O'Neal glaubt, die Erde sei eine Scheibe: "Mein Flugzeug flog gerade"

Der ehemalige Basketball-Superstar Shaquille O'Neal scheint nicht davon überzeugt, dass die Erde rund ist. Sein Flugzeug sei kürzlich eben "geradeaus" und nicht etwa in einer Kurve geflogen. "Es ist nur eine Theorie", meinte O'Neal bei einem Auftritt in der australischen "The Kyle & Jackie O Show". Bereits 2017 hatte er mit ähnlichen Aussagen für Aufsehen gesorgt. "Ich bin heute 20 Stunden geflogen, nicht ein einziges Mal sah das so aus", sagte er und zeigte eine diagonale Linie. Außerdem sei er während des Flugs weder "umgekippt" noch "auf dem Kopf gestanden", so O'Neal über seine Reise von den USA nach Australien.