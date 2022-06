Probleme der Leichtathletik: „Hauptgegner ist das soziale Leben“

Im Alter zwischen 20 und 23 entscheide sich in der Leichtathletik, ob man es wirklich schafft, der Schritt von der Jugend zur Allgemeinen Klasse sei mit enormen Aufwand verbunden. „Im Erwachsenenbereich muss man rund das Vierfache an Zeit und Arbeit aufwenden“, sagt Högler und liefert gleich die Zahlen dazu: Von 100 Teilnehmern einer U-18-EM schaffen es im Schnitt nur acht auch in der Allgemeinen Klasse zu einer Europameisterschaft. „Unser Hauptgegner in dieser Zeit der Ausbildung ist das soziale Leben“, sagt Högler.