Zwei Österreicher träumen von der NFL: "Sind keine Welten entfernt"

„Ich bin nicht nur groß, ich bin auch lang!“ Das sei einer der Gründe, weshalb sich Leo Misangumukini gute Chancen ausrechnet, vielleicht einmal NFL-Football zu spielen. Gemeinsam mit seinem Teamkollegen Bernhard Seikovits von den Dacia Vikings in Wien schaffte es der 23-jährige Defense-Spieler ins elf Mann umfassende elitäre International Player Pathway Program (IPPP) der NFL. V

ergangenen Sonntag flogen die beiden Österreicher nach Florida. Dort trafen sie ihre neun Kollegen aus dem Rest der Welt und begaben sich in der IMG Academy in Bradenton in Quarantäne; gerade einmal 45 Autominuten entfernt vom Raymond James Stadium in Tampa, wo am Sonntag der Super Bowl ausgetragen wird. Doch das Spiel werden sie sich in ihrer Unterkunft mit hochgelagerten Beinen im TV ansehen.

Doch was bedeutet nun „groß und lang“? Auf Nachfrage erklärt Misangumukini: „Ich bin 1,93 Meter groß, aber meine Armspannweite beträgt 2,01 Meter und übersteigt damit meine Größe deutlich, was eher selten ist.“