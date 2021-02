Tom Brady mit 45 in der NFL? "Das ziehe ich in Erwägung!"

43 Jahre alt ist Football-Superstar Tom Brady, in der Nacht auf Montag (0.30 MEZ/live Puls 4 und Puls 24) spielt er um seinen siebenten Super-Bowl-Triumph. Genug hat er aber noch lange nicht. Brady sagte, dass er noch mindestens zwei Jahre in der National Football League (NFL) spielen wolle. Auf die Frage, ob er auch noch nach seinem 45. Geburtstag am 3. August 2022 in der NFL als Profi auflaufen könnte, antwortete der Quarterback der Tampa Bay Buccaneers: „Ja, das ziehe ich definitiv in Erwägung.“