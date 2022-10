Die nächste Missbrauchsklage gegen NFL-Quarterback Deshaun Watson

Der derzeit gesperrte NFL-Quarterback Deshaun Watson soll in einem bisher unbekannten Fall eine weitere Frau sexuell missbraucht haben. Das geht aus einer an einem Gericht in Houston eingereichten Zivilklage hervor, über die unter anderem die US-Nachrichtenagentur AP am Donnerstag (Ortszeit) berichtete. Demnach soll der inzwischen 27-jährige Spielmacher die Frau nach einer Massage in einem Hotelzimmer 2020 zu Oralsex gezwungen haben.

Watson spielte zu der Zeit bei den Houston Texans und wechselte nach der vergangenen Saison zu den Cleveland Browns, die ihm trotz der damals bekannten Klagen von 24 Frauen einen Fünfjahresvertrag im Wert von 240 Millionen Dollar gaben. Gerichte in Texas verzichteten auf eine strafrechtliche Anklage, mit 23 der 24 Frauen einigte sich Watson außergerichtlich. Die NFL sperrte ihn für elf Spiele und bestrafte ihn mit einem Bußgeld von fünf Millionen Dollar. Watson darf deswegen frühestens am 4. Dezember für die Browns spielen. Er hat stets seine Unschuld beteuert.

Weitere Untersuchungen

Die neuen Vorwürfe würden vorerst keinen Einfluss auf Watsons Status haben, wie NFL-Sprecher Brian McCarthy am Freitag mitteilte. „Wir werden die Entwicklungen in dem neu eingereichten Rechtsstreit beobachten, und jedes Verhalten, das weitere Untersuchungen oder mögliche zusätzliche Sanktionen rechtfertigt, wird im Rahmen der persönlichen Verhaltensrichtlinien behandelt“, hieß es weiter. Sollten Vorwürfe anderer Art auftauchen oder sich nach der Verhängung der Sperre ereignet haben, könnte die NFL eine Untersuchung einleiten.