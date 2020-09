Rad-WM: Titelverteidigerin Dygert Owen stürzt über Leitplanke

Debütant aus Wien

Erstmals im Einsatz bei einer Straßen-WM ist Felix Ritzinger. Der 23-jährige Wiener gewann 2012 Gold in der U 17 – in Graz-Stattegg bei der Mountainbike-EM. Nach etlichen weiteren Erfolgen auf der Bahn und auch im Cross ist er mittlerweile auf die Straße gewechselt und wurde Dritter der Staatsmeisterschaften. Zuletzt zeigte er sich stark mit einem zweiten Platz beim Zeitfahren King of the Lake in der Elitekategorie.

„Der Kurs kommt mir gut entgegen. Es werden harte 40 Minuten, und am Ende wartet eine kleine, aber schwierige Hürde“, sagt Ritzinger.

Die Medaillenkandidaten

Die Favoriten sind freilich andere – allen voran der Australier Rohan Dennis, der die letzten beiden WM-Zeitfahren für sich entschieden hat, der Niederländer Tom Dumoulin und der Schweizer Stefan Küng. Für eine Überraschung könnten auch der Franzose Rémi Cavagna und der Brite Alex Dowsett sorgen, Letzterer war 2018 in Innsbruck immerhin Fünfter. Ebenfalls starten wird sein Landsmann Geraint Thomas, der nach der Nichtberücksichtigung für die Tour de France zuletzt beim Tirreno-Adriatico ansteigende Form bewiesen hat.