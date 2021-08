Die Hitze macht den Olympia-Athleten in Tokio zu schaffen

Die drückende Hitze bei gleichzeitig hoher Luftfeuchtigkeit ist bei den Olympischen Spielen in Tokio für alle Beteiligten eine erwartete Zusatzbelastung. Das hat sich in den vergangenen Tagen noch einmal verschärft. Besonders intensiv dürfte es dabei im Olympiastadion sein, wo seit Freitag die Leichtathleten um Medaillen kämpfen. Auf der intensiv genutzten Laufbahn wurden 40 Grad Celsius gemessen, bei einer Luftfeuchtigkeit von 60 Prozent und starker Sonneneinstrahlung.

Betroffen sind neben den Sportlern natürlich auch die Betreuer, die Mitarbeiter und die Berichterstatter, Publikum ist bei den Spielen pandemie-bedingt keines zugelassen. Die Organisatoren gehen mit einer Vielzahl von Werkzeugen gegen die Hitze vor - von Nebelsprüh-Stationen über Kühlwesten bis hin zu Geräten, die vor einem Hitzschlagrisiko warnen. Es werden auch jede Menge Salztabletten und Eis an die freiwilligen Helfer verteilt. Etwa 30 Personen, die an der Organisation der Spiele beteiligt waren, litten bisher an hitzebedingten Erkrankungen, sagte OK-Generaldirektor Toshiro Muto am Sonntag.