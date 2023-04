Golf-Showdown in Augusta: Ein Gerichtsurteil sorgt für Zündstoff

Neuen Zündstoff in die Rivalität brachten am Mittwoch Medienberichte aus England. Wie The Times vermeldete dürfte die DP World Tour, die zweite etablierte Turnierserie neben der PGA-Tour, den Rechtsstreit mit der LIV-Tour gewonnen haben.

Richtungsweisendes Urteil

Der Hintergrund: Zahlreiche LIV-Golfer wurden nach ihren Erstauftritten auf der mit Milliarden Dollar ausgestatteten Saudi-Tour von ihren Heimat-Touren gesperrt und mit Geldstrafen belegt. Dagegen hatten sie geklagt. Das nunmehrige Urteil, das noch nicht offiziell ist, könnte maßgebend sein für weitere anhängige Verfahren in der Szene.