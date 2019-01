Die Gesichter der WM: Idole, Riesen, Krebspatienten

Auch der zweite Gastgeber der Endrunde, Deutschland, hat imposante Erscheinungen in seinem Kader – etwa Finn Lemke. Der 26-Jährige bringt es auf 2,10 Meter, 114 Kilo und eine Armspannweite von 2,20 Meter. Sein prominentester Teamkollege ist aber Silvio Heinevetter. Für den Goalie ist die Vorrunde in Berlin ein Heimspiel. Der 34-Jährige versteht es, für Schlagzeilen zu sorgen. Was auch an seiner Lebensgefährtin liegt: der Schauspielerin Simone Thomalla.

Legende Stefan Kretzschmar

Das (gepiercte) Gesicht des deutschen Handballs ist aber Stefan Kretzschmar. Als WM-Botschafter kommt dem 45-Jährigen eine Schlüsselrolle zu. Passend dazu ist nun seine Biografie „Hölleluja“ erschienen.

