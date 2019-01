Diese Herren sollen Österreich in die WM-Hauptrunde führen

Das Treff-Ass

Die Nummer drei in Österreichs Geschichte ist Robert Weber bereits mit 706 Länderspieltreffern, in Dänemark werden für den Flügelspieler weitere dazukommen. Der 33-Jährige hat nach der verkorksten EM 2018 (siegloses Vorrunden-Out) wieder Lust auf mehr. Bleibt der Vorarlberger am Ball, könnte er 2020 bei der Heim-EM als erster Österreicher zum siebenten Mal an einem Großereignis teilnehmen.

Weber ist nicht nur im Teamdress ein Torgarant. Beim traditionsreichen SC Magdeburg ist er der beste Werfer in der langen Klubgeschichte; acht Mal in Folge war er einer der besten drei Torjäger der deutschen Bundesliga; als erst neunter Spieler knackte Weber dabei die 2000-Tore-Marke.