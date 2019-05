Die Darts-Elite gibt sich in Graz ein Stelldichein

In der Weltrangliste, die sich aus den Preisgeldern der letzten zwei Jahre errechnet, liegt Suljovic derzeit auf Platz acht. Seine Erfolge und seine Beliebtheit haben für die österreichischen Darts-Fans erfreuliche Auswirkungen. Denn der europäische Verband hatte sogar überlegt, das Turnier in Österreich zu streichen. Aber es kam alles anders. Letztes Jahr wurde das Finale der World Series im Multiversum in Schwechat ausgetragen. Die Verkaufszahlen waren so gut, dass es 2019 erstmals zwei Turniere auf der European Tour in Österreich gibt. Von Freitag bis Sonntag (jeweils 13 bis 17 Uhr und ab 19.15 Uhr) gastiert die European Tour in der Steiermark mit den „Austrian Darts Open“ in Graz/Premstätten. Und in Schwechat findet von 30. August bis 1. September die „Austrian Darts Championship“ statt.

Direkt von der Premier League, die am Donnerstag in Manchester gastiert hat, kommen die Top-Spieler nach Graz, werden dort aber erst am Samstag ins Turniergeschehen eingreifen. Die Nr. 1 der Welt ist auch die Nr. 1 in der Steiermark – Michael van Gerwen aus den Niederlanden. Von den Topspielern fehlen nur James Wade, Simon Whitlock und der verletzte Gary Anderson. Der Sieger bekommt 25.000 Pfund, rund 29.000 Euro.

Letztes Jahr gab es im sechsten Jahr in Folge ein Turnier der European Tour in Österreichs, erstmals fand es in Graz statt. Im Finale gewann Jonny Clayton gegen Gerwyn Price. Mensur Suljovic, der mit seinem Abschneiden in Schwechat so unzufrieden war, hatte in der Steiermark das Semifinale nur ganz knapp gegen den späteren Sieger verloren.