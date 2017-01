Die Capitals starten mit einem Trauerspiel

Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt – der Gemütszustand der Wiener Eishockey-Fans lässt sich mit einem Goethe-Zitat aus dem Trauerspiel Egmont am besten beschreiben.

Die Vienna Capitals, die im Grunddurchgang von Rekord zu Rekord eilten, mussten zum Auftakt der Platzierungsrunde ein 0:5-Debakel gegen den KAC hinnehmen. Zum ersten Mal in dieser Saison haben die Capitals drei Spiele verloren. Ausgerechnet jetzt, wo es ernst wird.

Gegen den KAC zeigten die Wiener vor 4150 Fans ihre mit Abstand schlechteste Saisonleistung. Die Klagenfurter waren läuferisch und kämpferisch den Wienern um Klassen überlegen.

Hundertpfund eröffnete früh den Torreigen (8.). Nach den Treffern von Kapstad (21.) und Neal (22.) innerhalb von 33 Sekunden musste Caps-Goalie Lamoureux für Kickert Platz machen. Doch am Spiel änderte sich nichts.

Lauffaul

Der KAC dominierte die lauffaule Wiener Mannschaft nach Belieben. Die Capitals kamen ab dem zweiten Drittel auch kaum noch zu Chancen. Am Sonntag müssen die Wiener in Innsbruck antreten. Capitals-Coach Serge Aubin fordert von seinen Spielern: „Nach drei Niederlagen in Folge will ich dort eine Reaktion sehen. Der KAC hat uns einen Tritt in den Hintern versetzt.“

Siege feierten die favorisierten Teams in der Qualifikationsrunde. Villach fertigten Laibach mit 8:2 ab, Graz gewann gegen Fehervar mit 5:2, Znaim gewann gegen Dornbirn 6:2.

Erste Bank Liga, Platzierungsrunde:

Vienna Capitals – KAC 0:5 (0:1,0:3,0:1). Tore: Hundertpfund (8.), Kapstad (21.), Neal (22.), Hurtubise (35.), Robar (42.).

Linz – Bozen 4:2 (1:0,0:1,3:1). Tore: Potulny (50./PP, 59./EN), Piche (19./PP), Broda (56.); Root (39./PP), Reid (54.).

Tabelle: 1. Capitals 6/1, 2. Linz 5/1, 3. Salzburg 4/0, 4. KAC 3/1, 5. Bozen 1/1, 6. Innsbruck 0/0.

Qualifikations-Runde:

Znaim – Dornbirn 6:2 (0:1,1:1,5:0). Tore: Sulak (28., 58./SH), Yellow Horn (47./ PP, 53.), Bartos (52.), McMonagie (57./ PP); Sylvester (10.), Macierzynski (31.).

Villach – Laibach 8:2 (4:0,4:0,0:2). Tore: Urbas (3./PP, 12., 29., 32.), Schlacher (10.), Verlic (16.), McGrath (32.), Nageler (37.); Guimond (52./PP), Chvatal (53.).

Graz – Fehervar 5:2 (1:1,3:1,1:0). Tore: Boivin (11.), Woger (22./PP), Setzinger (30.), Zusevics (39.), McLean (55./PP); Sarauer (9.), Orban (36.).

Tabelle: 1. Villach 9/1, 2. Graz 7/1, 3. Znaim 5/1, 4. Dornbirn 1/1, 5. Fehervar 0/1, 6. Laibach 0/1.