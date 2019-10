Die Capitals schossen Innsbruck mit 6:1 ab

Vor 4.945 Zuschauern in der Klagenfurter Stadthalle feierte der KAC dank Kozek (50.) einen 1:0-Erfolg gegen Villach. Die Klagenfurter sind jetzt erster Verfolger von Salzburg und den Capitals. Der Vorsprung der Salzburger schmolz auf zwei Punkte, weil Fehervar in den letzten drei Minuten von 1:2 auf 3:2 stellte. Am Sonntag gastieren die Capitals bei den Ungarn.