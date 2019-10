Unterstützung für Rauchenwald im Kampf gegen den Krebs

Rauchenwald hat prominente Vorbilder in diesem Duell mit dem Krebs: Der finnische NHL-Star Saku Koivu bekam in der Saison 2001/2002 die Diagnose. Schon im Play-off im April 2002 war der Star der Montreal Canadiens wieder auf dem Eis. Kanadas Teamspieler Shea Theodore erfuhr bei der Weltmeisterschaft 2019 in der Slowakei nach einem Dopingtest, dass er Krebs hatte. Er steht schon jetzt wieder mit den Las Vegas Golden Knights in der NHL auf dem Eis.

Das bemerkenswerteste Comeback feierte aber NHL-Legende Mario Lemieux. 1993 bekam er die lebensbedrohliche Diagnose. Nach nur zwei Monaten Strahlentherapie kehrte der kanadische Superstar in den Kader der Pittsburgh Penguins zurück und kam trotz dieser Pause in 60 Saisonspielen auf sagenhafte 160 Scorerpunkte.

Es ist der Ehrgeiz, der aus Kindern Profisportler werden lässt. Und genau mit diesem kämpfen sie um ihr Leben, wenn es sein muss.

Daher wird auch Rauchenwald gewinnen.