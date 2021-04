Die Austria kann nicht mehr auf Zeit spielen

Michael Surguladze, Boss des strategischen Partners Insignia, ist nach seiner heftigen Corona-Erkrankung auf dem Weg der Besserung. Bisher gab es nur eine Absichtserklärung von Seiten des Unternehmens, bei der Austria wartet man nach wie vor auf den ersten monetären Zuschuss. Generell müssen bald in einem Organigramm die personellen Zuständigkeiten zwischen der AG und der neu gegründeten Gesellschaft konkretisiert werden. Merab Jordania, in der Vergangenheit ein Mitspieler von Surguladze in Sachen Fußball, ist derzeit kein Thema, könnte aber an Bord kommen, wenn mehr Klarheit herrscht.