Das sind die ältesten Sport-Veranstaltungen der Welt

La Doyenne wird Lüttich-Bastogne-Lüttich auch genannt und der ehrwürdige Name ist Programm. Kein Eintagesrennen ist älter als der Klassiker in den wallonischen Ardennen, das nicht von ungefähr zu den legendären „Fünf Monumenten“ zählt, den wichtigsten und zugleich härtesten Radrennen des Jahres.

Kein Zufall also, dass in der Siegerliste von Lüttich-Bastogne-Lüttich fast ausschließlich die Allzeitgrößen des Radsports zu finden sind. Die belgische Legende Eddy Merckx gewann zwischen 1969 und 1975 fünf Mal und ist bis heute der Rekordsieger.

Auch der Sieger am Sonntag war kein Unbekannter. Tadej Pogačar wurde seiner Favoritenrolle eindrucksvoll gerecht und gewann zum zweiten Mal nach 2021 den Klassiker. Der slowenische Superstar setzte 35 Kilometer vor dem Ziel zu einer Soloflucht an und kam mit mehr als einer Minute Vorsprung in Lüttich an. Für den erst 25-jährigen Pogačar war es bereits der sechste Triumph bei einem der „Fünf Monumente“ des Radsports.

Felix Gall erreichte mit sechs Minuten Rückstand als 47. das Ziel.

Das sind (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) die ältesten Sportveranstaltungen der Welt: