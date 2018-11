Deutschland erhöht Spitzensport-Förderung um 65 Mio. Euro

Die Bundes-Spitzensportförderung in Deutschland steigt im kommenden Jahr um rund 65 Millionen auf 258 Millionen Euro. Das teilte Frank Steffel, der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, als Ergebnis der Haushaltsberatungen 2019 am Donnerstag in Berlin mit. Heuer liegt die Förderung bei 193 Millionen Euro.

Ein wesentliches Ziel der Spitzensportreform sind mehr olympische Medaillen frühestens bei den Winterspielen 2026 und bei den Sommerspielen 2028. Der Verein Athleten Deutschland, der die Interessen der Sportler vertritt und in diesem Jahr eine Anschubfinanzierung erhalten hat, bekommt 450.000 Euro, um dauerhaft tätig werden zu können.

Im deutschen Bundes-Haushalt ist auch eine Million Euro vorgesehen, um von externen Beratern eine Strategie für Sportgroßereignisse erarbeiten zu lassen. Formuliertes Ziel ist dabei eine "erfolgreiche Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele".