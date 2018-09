Der unaufhaltsame Aufstieg des Klettersports

Wenn Reini Scherer von seinen ersten Gehversuchen im Sportklettern erzählt, dann wähnt man sich in der fernen Vergangenheit. An der Holzfassade des elterlichen Bauernhofes in Obertilliach übte der Osttiroler seinerzeit seine Fingerfertigkeit und Trittsicherheit, der Misthaufen diente ihm bei Fehlgriffen als Absicherung. „Wenn der Mist einmal getrocknet ist, dann ist er weich wie eine Matte“, erzählt Scherer.

Nicht im entferntesten hätte der junge Kraxel-Pionier aus dem hintersten Lesachtal damals gedacht, dass das Sportklettern einmal so hoch im Kurs oder gar im olympischen Programm stehen würde. Geschweige, dass er 35 Jahre später einmal Herr über ein dermaßen imposantes Kletterzentrum sein würde, wie es nun seit gut eineinhalb Jahren in Innsbruck zu bestaunen gibt. Mit allein 6000 Quadratmetern Kletterfläche, Outdoor wie Indoor, mit 700 verschiedenen Routen und Boulder-Hindernissen, mit einem eigenem Bistro und 40 Mitarbeitern, die den Ganzjahresbetrieb am Laufen halten. „Eine Anlage wie diese war damals höchstens eine Kletter-Science-Fiction-Vision“, meint Scherer.