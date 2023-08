Der "schöne René" ist tot: Sportwelt trauert um Box-Legende

Der frühere deutsche Box-Europameister René Weller ist am Dienstag im Alter von 69 Jahren gestorben. Seine Frau Maria bestätigte der Deutschen Presse-Agentur in der Nacht zu Mittwoch einen entsprechenden Bericht der Bild-Zeitung. Weller hatte als Amateur- und Profiboxer viel Erfolg. In Erinnerung bleibt der "schöne René" vor allem wegen seiner extravaganten Auftritte.