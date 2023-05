Irlands Boxstar Katie Taylor verlor erstmals in ihrer Pro-Karriere

In einem sehenswerten Duell besiegte die Engländerin Chantelle Cameron Samstagnacht in Dublin die große Katie Taylor nach Punkten.

Erstmals in der Geschichte kämpften zwei Boxerinnen gegeneinander, die in ihren Gewichtsklassen jeweils alle vier großen WM-Gürtel (WBA, WBO, WBC und IBF) vereint hatten.

Der Kampf

Von Beginn an bestimmte Cameron den Rhythmus, behielt die Ringmitte und drängte Taylor ihren Kampf auf. Bei so viel Druck gab sogar Taylor Frisur in Runde fünf w.o., doch die 36-jährige Olympiasiegerin blieb bis zum Schluss standhaft. Ihre präzisen und schnellen Kombinationen wurden vom Heimpublikum in der 3Arena lautstark gefeiert.