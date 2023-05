Der NBA-Champion ist gegen die L. A. Lakers ausgeschieden

In der Eastern Conference stehen die Miami Heat dank eines 96:92-Heimsieges gegen die New York Knicks und ebenfalls einem 4:2 in der Serie im Finale.

Starker Star

Die Lakers legten die Basis zum Sieg ├╝ber die Warriors mit einem starken Start, gingen 27:10 in F├╝hrung. Bester Werfer der Gastgeber, die in dieser Partie nie im R├╝ckstand lagen, war mit 30 Punkten LeBron James. Der Superstar verzeichnete zudem je neun Rebounds und Assists. Anthony Davis ├╝berzeugte mit 17 Punkten und 20 Rebounds.

Bei den Warriors gelangen Stephen Curry 32 Punkte.