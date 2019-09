Der leise Wiener vom FC Liverpool

Gleichgültig, ob Brexit oder No-Deal-Brexit – ein Österreicher bleibt im Mitarbeiterstab des Champions-League-Titelverteidigers FC Liverpool. Sein Name? Am liebsten würde ihn Hans Leitert in keinem Medium lesen. Und zitiert will Leitert, 46, schon gar nicht werden. Zumal in Liverpool einzig die Aussagen von Trainer Jürgen Klopp für die Öffentlichkeit bestimmt sind.

Nicht verschwiegen zu werden braucht, dass der ehemalige U-21-Nationaltormann Leitert ( Austria, Mödling, Sportklub) international gefragte sportwissenschaftliche Diplomarbeiten verfasst hat, dass er bei Seminaren der FIFA und der British Football Association über das Tormannspiel doziert, dass ein Buch von Magister Leitert in mehreren Sprachen erschien, dass er in Griechenland, Spanien und in London für Tottenham arbeitete. Und dass Leitert fünf Jahre just für jenen Verein tätig war, der Mittwoch an der Liverpooler Anfield Road gastiert. Für Red Bull, pardon, FC Salzburg.

Dort hatte Leitert 2013 den Kauf des Ungarn Peter Gulacsi empfohlen, der heuer als Leipzig-Goalie zum Bundesliga-Tormann des Jahres gewählt wurde. Dort begleitete er anfänglich die Karriere des neuen ÖFB-Teamtormanns Cican Stankovic, dem als Jugendlichem – so Leitert – die Grundschule gefehlt habe. „Er war eines meiner letzten Projekte für Salzburg.“