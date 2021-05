Wenn Felix Großschartner die Wahl hätte zwischen sengender Hitze und eisiger Kälte, dann würde sich der Oberösterreicher für die frostigere Variante entscheiden. „Ich bin ein Schlechtwetterfahrer“, sagt der Radprofi aus dem Bora-hansgrohe-Team.

Bei den Bedingungen freilich, denen er und seine Kollegen am Montag bei der 16. Etappe des Giro d’Italia ausgesetzt waren, stößt dann selbst ein passionierter und bekennender Schönwetterhasser wie Großschartner an seine Grenzen. Dauerregen, Kälte, Wind – bei so einem Wetter bleiben die meisten eigentlich lieber in den eigenen vier Wänden, doch auf die Radprofis wartete die Königsetappe dieses Giro d’Italia von Sacile nach Cortina d’ Ampezzo: 212 Kilometer, drei Pässe, 5600 Höhenmeter, eine Herausforderung im Extrembereich.