Der irre Trubel um Dominic Thiem in Wien

War das ein Aufwärmporgramm für seinen ersten Auftritt in der Wiener Stadthalle am Dienstag gegen Jo-Wilfried Tsonga! Am Montag wurde Lokalmatador Dominic Thiem von einem Termin zum anderen gebeten. Zunächst gab er eine Pressekonferenz, bei der er auf das Gerücht einging, dass Thomas Muster in sein Trainerteam kommen könnte. "Gespräche gab es keine konkreten. Aber natürlich würde eine ehemalige Nummer 1 der Welt helfen", so Thiem diplomatisch.