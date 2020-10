Debütant Holzhauser: Früh kritisiert und spät berufen

Die Anreise ins Teamcamp nach Klagenfurt bedeutet für ihn jedoch kein Betreten von Neuland, hat er doch mindestens mit der Hälfte der Spieler schon in Nachwuchs-Auswahlen den Doppelpass gepflegt. An sich und seinen Qualitäten hat Holzhauser nie gezweifelt. Sein Motto: Gelassen bleiben und den Fußball immer genießen. Seinen Rücken zieren Tattoos mit den Logos seiner Klubs. Vielleicht kommt nun der ÖFB-Adler hinzu.

Stolzer Fink

Von Holzhauser überzeugt war stets Thorsten Fink, damals Trainer der Wiener Austria. In seinem System spielte Holzhauser eine Art "Quarterback". Fink, der seinen Job in Japan nicht in die Verlängerung bringen wollte und wieder zurück in Deutschland ist, freut sich für seinen früheren Spielmacher: "Ich habe immer an ihn geglaubt. Er hat es sich erarbeitet und somit verdient. Und irgendwie freue ich mich auch deswegen, weil er damals mein Spieler war."