Daviscup live: Der Tag der Entscheidung im Duell mit Finnland

Nicht wie erhofft nur einen Punkt, sondern zwei Zähler braucht Österreichs Daviscup-Team am zweiten Tag des Auswärtsspiels gegen Finnland noch. Nach einem 6:3,6:4-Auftaktsieg von Dominic Thiem über Patrik Niklas-Salminen unterlag am Freitagabend in Espoo unweit von Helsinki der Steirer Sebastian Ofner der finnischen Nummer eins, Emil Ruusuvuori, nach 85 Minuten glatt mit 3:6,4:6.

Damit kann heute (13.00 Uhr/live DAZN) frühestens Thiem in seinem zweiten Einzel im Duell der Nummern eins beider Länder für die Entscheidung sorgen. Zuvor müssten allerdings Oliver Marach/ Jürgen Melzer das Doppel gewinnen. Ob der angeschlagene Novak am Samstag spielen kann, blieb vorerst offen.