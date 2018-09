Daviscup: Hewitt stellt sich selbst für Doppel auf

Lleyton Hewitt nimmt am Samstag im möglicherweise schon entscheidenden Doppel (14.00 Uhr) beim Tennis-Davis-Cup in Graz wie erwartet den Platz von Jordan Thompson ein. Der Kapitän der australischen Gäste spielt an der Seite von John Peers gegen Oliver Marach und Jürgen Melzer. Die Österreicher können mit einem Sieg den Aufstieg in die Weltgruppe 2019 fixieren. Das ÖTV-Team führt mit 2:0.