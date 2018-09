Daviscup: Matchball nach dem Tennisfest

Thiems Hände taten das, was sein Besitzer verlangte. Nur am Anfang waren sie etwas schwer, bei den ersten Ballwechsel machte sich Nervosität bei Österreichs Nummer eins bemerkbar. In der Folge setzte er gegen Thompson aber dort fort, wo er bei den US Open aufgehört hatte: mit attraktivem und vor allem wirkungsvollen Spiel. Der 25-Jährige, der seit Mittwoch in Graz trainierte, schlug den Ersatzmann für den nicht ganz fitten John Millman glatt mit 6:1, 6:3 und 6:0. Freilich war die Partie etwas Anderes als seine bislang letzte, der jetzt schon legendäre Fight gegen Rafael Nadal in New York. Die Nummer 111 war eben nicht die Nummer 1, dennoch ist Thiem glücklich: „Ich war bis auf Phasen im zweiten Satz sehr konzentriert und gegen Ende immer lockerer“, sagt Thiem, den die Bedingungen sehr taugen. „Ich habe mich auch im Training sehr gut gefühlt.“