Davis-Cup: Österreichs Team empfängt im März Uruguay

Österreichs Davis-Cup-Team trifft am 6./7. März 2020 in der Qualifikationsrunde für das Finalturnier zu Hause auf Uruguay. Dies hat die am Sonntag in Madrid vorgenommene Auslosung ergeben. Das bisher einzige Duell der beiden Nationen hat Österreich, angeführt damals noch von Thomas Muster, 1994 in Montevideo mit 3:2 gewonnen.

Der aktuell mit Abstand beste Spieler aus Uruguay ist Pablo Cuevas als 45., Nummer zwei im Einzelranking ist Martin Cuevas (ATP-525.). Österreich ist nicht nur wegen des Heimvorteils Favorit, offen ist allerdings, ob Dominic Thiem kurz vor seiner Titelverteidigung in Indian Wells den Trip nach Hause wagen wird.