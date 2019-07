Das Wunderkind von Wimbledon: "Will die Größte werden"

Tennis-Ikone John McEnroe glaubt an das Star-Potenzial von Cori Gauff. „Wenn sie nicht die Nummer eins der Welt ist, wenn sie 20 ist, werde ich absolut schockiert sein“, sagte der US-Amerikaner in englischen Medien. Noch ist Cori - genannt Coco Gauff, erst 15, hat vor wenigen Tagen einen schulischen Test in Naturwissenschaften bestanden - und am Montagabend beeindruckend cool ihre erste Prüfung in Wimbledon gemeistert.