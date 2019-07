Wimbledon: Sensation durch eine 15-Jährige

Die Weltranglistenzweite Naomi Osaka (Bild oben) hat es gleich in Runde eins erwischt. Die 21-jährige Japanerin unterlag der Kasachin Julia Putinzewa in 1:35 Stunden 6:7 (4), 2:6.Heuer hatte Osaka bereits die US Open und die Australian Open gewonnen. In der Weltrangliste droht sie nun zurückzufallen.