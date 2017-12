Das Sportjahr 2017 im Rückblick, Teil II

2./5./15. Österreichs Fußball-Nationalteam der Männer scheitert in der WM-Qualifikation. Die Hoffnungen auf eine Teilnahme an der Endrunde 2018 in Russland ist nur noch theoretischer Natur. Das Team von Marcel Koller muss sich in Wales 0:1 geschlagen und vor 13.400 Zuschauern im Wiener Happel-Stadion gegen Georgien mit einem 1:1 begnügen. In einer ÖFB-Präsidiumssitzung wird beschlossen, dass die im November 2011 begonnene Amtszeit von Teamchef Marcel Koller mit Jahresende ausläuft.

3./17. Lewis Hamilton holt sich den Großen Preis von Italien in Monza und steht damit erstmals in diesem Jahr alleine an der WM-Spitze. Der Mercedes-Pilot setzt sich vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas und Ferrari-Star Sebastian Vettel durch. Hamilton baut dann mit dem Sieg in Singapur seine WM-Führung aus.

6. Stefan Denifl gewinnt sensationell die 17. Etappe der Spanien-Rundfahrt vor Alberto Contador. Der 29-Jährige Tiroler sorgt bei der Bergankunft am Alto de Los Machucos, einem Anstieg mit bis zu 28 Prozent steilen Rampen, für den ersten österreichischen Sieg bei der Vuelta seit Max Bulla 1935. Am 10. September krönt sich in Madrid der Brite Christopher Froome erstmals zum Vuelta-Sieger.

Foto: APA/ES/Gruppe C / Hoch Zwei 9. Mercedes-Pilot Lucas Auer aus Tirol feiert seinen dritten Saisonsieg im Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM).

9./10./13. Damir Buric verlässt wenige Stunden nach dem 5:0-Auswärtserfolg in Mattersburg Fußball-Bundesligist Admira. Der 53-jährige Kroate übernimmt die SpVgg Greuther Fürth in der 2. deutschen Bundesliga. Sein Nachfolger wird der bisherige Sportdirektor Ernst Baumeister. Jochen Fallmann tritt als Trainer von SKN St. Pölten zurück, Oliver Lederer wird neuer Trainer des Tabellenletzten.

9./10. Sloane Stephens erobert den ersten Grand-Slam-Titel ihrer Tennis-Karriere. Sie setzt sich im Damen-Finale der US Open in New York im US-Duell mit Madison Keys 6:3,6:0 durch. Der Spanier Rafael Nadal wird im Endspiel seiner Favoritenrolle gerecht, er besiegt den südafrikanischen Major-Finaldebütanten Kevin Anderson 6:3,6:3,6:4. Er holt damit seinen 16 Grand-Slam-Titel, den dritten in New York. Dominic Thiem verpasste sein erstes Viertelfinale bei den US Open. Der Niederösterreicher unterlag im Achtelfinale dem Argentinier Juan Martin Del Potro trotz einer 2:0-Satzführung und später zwei Matchbällen mit 6:1,6:2,1:6,6:7(1),4:6.

13. Die Olympischen Sommerspiele 2024 werden in Paris stattfinden, jene im Jahr 2028 in Los Angeles. Dies beschließt die Vollversammlung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) wie bereits davor vereinbart in Lima. Beide Städte sind zum dritten Mal Ausrichter des weltweit größten Sportevents. Paris war bereits 1900 und 1924 Gastgeber, Los Angeles 1932 und 1984.

Foto: APA/HANS PUNZ 14./28. Austria Wien schlittert zum Auftakt der Europa-League-Gruppenphase in ein Debakel. Die Violetten haben in Wien beim 1:5 gegen AC Milan keine Chance. Red Bull Salzburg muss sich mit einem 1:1 bei Vitoria Guimaraes begnügen. In der zweiten Runde setzt sich Salzburg 1:0 über den französischen Traditionsclub Olympique Marseille durch, Austria Wien erreicht ein 2:2 bei AEK Athen.

17. Österreichs Davis-Cup-Team darf 2018 wieder auf eine Rückkehr in die Weltgruppe hoffen. Dominic Thiem sichert in Wels mit einem 7:6(2),7:6(3),6:3-Sieg über den kurzfristig nominierten Nicolae Frunza den vorzeitigen Sieg über Rumänien und damit den Klassenerhalt in der Europa-Afrika-Zone I.

19. Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam startet souverän in die Qualifikation für die WM 2019 in Frankreich. Das ÖFB-Team wird gegen Serbien der Favoritenrolle gerecht und feiert in Krusevac einen 4:0-Sieg. ÖFB-Rekordtorschützin Nina Burger erzielt einen Triplepack.

28. Der deutsche Fußball-Meister Bayern München trennt sich nach einem durchwachsenen Start in die Meisterschaft von Trainer Carlo Ancelotti. Am 6. Oktober wird Jupp Heynckes als neuer Trainer von David Alaba und Co. präsentiert.