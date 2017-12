Das Sportjahr 2017 im Rückblick, Teil I

1. Salzburg ist zum vierten Mal in Folge Double-Gewinner im österreichischen Fußball. Das ist noch keiner Mannschaft davor gelungen. Der Meister sichert sich dank eines 2:1-Erfolgs über Rapid in Klagenfurt auch den Cup-Titel.

Foto: AP/Francisco Seco 2. Real Madrid verteidigt als erste Mannschaft den Titel in der Champions League mit Erfolg. Der spanische Meister gewinnt in Cardiff das Finale gegen Juventus Turin nicht zuletzt dank eines Doppelpacks von Superstar Cristiano Ronaldo mit 4:1. Beim Public Viewing in Turin kommt es zu einer Massenpanik, die ein Todesopfer und über tausend Verletzte fordert.

3./4. Die österreichische Kanutin Corinna Kuhnle gewinnt bei der Wildwasserslalom-EM in Tacen Gold im Kajak-Einer. Bronze wird es für Nadine Weratschnig im Canadier-Einer.

6. ÖFB-Teamstürmer Marc Janko setzt seine Karriere in Tschechien fort. Der 33-Jährige unterschreibt bei Sparta Prag einen Zweijahresvertrag.

Foto: APA/AFP/FRANCOIS XAVIER MARIT 9./10./11. Rafael Nadal schreibt in Paris Tennis-Geschichte: Der 31-Jährige gewinnt die French Open zum zehnten Mal. Der Spanier besiegt den Schweizer Stan Wawrinka im Finale. Zehn Einzel-Titel eines Spielers bei einem Grand-Slam-Turnier hatte es noch nie gegeben. Der Erfolgslauf von Dominik Thiem ging im Halbfinale gegen Nadal zu Ende. Bei den Damen gewinnt die erst 20-jährige Jelena Ostapenko ihren ersten Grand-Slam-Titel.

11. Das ÖFB-Team erreicht in der WM-Qualifikation in Irland ein 1:1. Martin Hinteregger bringt die Gäste in der 31. Minute in Führung, Jonathan Walters erzielt in der 85. Minute den Ausgleich.

11. Der Brite Lewis Hamilton gewinnt in Montreal zum sechsten Mal den Formel-1-Grand-Prix von Kanada.

12. Die Steirerin Elisabeth Görgl gibt in Wien ihren Rücktritt vom alpinen Skirennsport bekannt.

11. Die Pittsburgh Penguins sichern sich in der besten Eishockey-Liga der Welt NHL den Titel.

12. Die Golden State Warriors sichern sich den Titel in der nordamerikanischen Basketballliga NBA.

15. Oscar Garcia verlässt Fußball-Meister Salzburg und wird neuer Trainer des französischen Klubs Saint-Etienne. Seine Nachfolge tritt der Deutsche Marco Rose an.

17. Österreichs Handball-Herren-Nationalteam qualifiziert sich mit einem 34:32-Heimsieg gegen Bosnien-Herzegowina für die Europameisterschaft im Jänner 2018 in Kroatien.

18. Leo Windtner wird wie erwartet als ÖFB-Präsident für die kommenden vier Jahre wiedergewählt.

18. Magdalena Lobnig gewinnt beim Ruder-Weltcup in Poznan das Einer-Finale. Für den Österreichischen Ruderverband ist es der erste Weltcupsieg seit 2000 in einer olympischen Bootsklasse.

26. Das Team New Zealand entscheidet die 35. Auflage des America's Cup für sich.